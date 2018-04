Fremtiden for det velkendte, professionelle udstillingssted og galleri Huset i Asnæs er tema på kommende møder. Foto: Peter Andersen

Vigtigt møde om fremtiden for Huset i Asnæs

Odsherred - 12. april 2018 kl. 10:45 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forretningsudvalget for Huset i Asnæs skal i næste uge mødes med kulturudvalgsformand Gitte Hededam (S) og kulturchef Eva Ormstrup for at drøfte, hvordan Odsherred Kommune kan hjælpe det kunstnerdrevne udstillingssted og galleri, der er i økonomisk presset på grund af faldende kunst-salg.

Kommunen hjælper normalt ikke privatejede gallerier, men Huset i Asnæs er en hovedhjørnesten i den fortælling om det professionelle kunstnerliv, som kommunen vil videregive til turister og bruge i blandt andet fremstød for Geopark Odsherred. Derfor har også geopark-direktør Hans-Jørgen Olsen indbudt til mødet. Derudover er repræsentanter fra Odsherreds Kunstmuseum og PakhusGalleriet i Nykøbing også indbudt til at drøfte strategi og samarbejde.

- Vi er åbne for alle mulige bud. Hvad vi eventuelt skal levere og ændre på vores konstruktion, hvis der skal være mulighed for, at vi kan samarbejde med kommunen og andre kultur-institutioner. Vi er positive og åbne for nyt, siger Charlotte Krogh, formand for Huset i Asnæs.

Formand for kulturudvalget, Gitte Hededam, ser frem til mødet.

- Som kommune kan vi ikke gå ind og direkte støtte et privat ejet galleri og udstillingssted. Men vi kan indgå samarbejde, som kan være med til at understøtte Huset, siger formanden.

Kunstnerne har besluttet at sætte bygningen til salg og fortsætte med lejemål, for at kunne udnytte den økonomiske værdi. Foreløbig har ingen vist interesse for at købe bygningen og leje ud til kunstnerne.