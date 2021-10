Jørgen Revsbech, formand for udsatterådet, glæder sig over, at Lions Odsherred har støttet en række væresteder i kommunen. Foto: Per Christensen

Vigtigt med socialt fokus

- Men jeg synes egentlig også, at det er svært at have en holdning til, hvad der er det rigtige, for vi skal jo også huske at lytte til dem, som er tilfredse, siger Jørgen Revsbech, som kan konstatere, at corona-isolationen har været hård for mange socialt udsatte i Odsherred.