Direktør i Odsherred Kommune, Rikke Blom, håber, at der nu kan blive skabt ro om Vig Skole.

Send til din ven. X Artiklen: Vigs nye skoleleder skal skabe ro Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vigs nye skoleleder skal skabe ro

Odsherred - 28. april 2019 kl. 08:27 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På mandag kommer Vig Skoles nye skoleleder, Ib Kristensen, på besøg på sin kommende arbejdsplads for at møde lærerne, og skoledirektør i Odsherred Kommune, Rikke Blom, håber, at det vil blive startskuddet på en noget roligere periode end hidtil.

Skolens nuværende ledelsesteam har sagt op i protest mod ansættelsen af ny skoleleder og forældre og lærere har støttet kritikken, og det ærgrer Rikke Blom.

»Vi har jo aldrig haft som intention at ødelægge noget af det fine arbejde, som blandt andet Mette Vadsager har stået for, men vi har ønsket en skoleleder, der skal tage en større del i ledelsen af det samlede skolevæsen på Odsherreds fire selvstændige skoler, så der har været mange kriterier i spil da vi skulle vælge en leder, og jeg har da hele tiden håbet, at den nuværende afdelingsledelse ville fortsætte, for de har gjort det rigtig godt i Vig,« siger hun til dagbladet Nordvestnyt.

Direktøren erkender, at de massive forældre- og lærerprotester har gjort indtryk, men de overrasker hende ikke.

»Jeg kommer jo fra Bornholm, så jeg kender til lokalsamfundenes styrke, men det har egentlig været positivt at opleve, hvor stærkt og passioneret et lokalsamfund Vig er, og jeg havde virkelig håbet, at Ib Kristensen sammen med den nuværende afdelingsledelse kunne bygge videre på det, der er skabt så fint i Vig,« siger hun til avisen.

Rikke Blom erkender, at kommunikationen efter beslutningen om at ansætte Ib Kristensen som leder kunne være gjort bedre, men hun slår samtidig fast, at processen har fulgt alle regler, og så slår hun fast, at opgaven nu består i at støtte den nye skoleleder.

»Vi har haft møde med de fire skoleledere, hvor vi også har talt om, hvordan vi kan støtte Ib i, at få et nyt ledelseslag og i det hele taget til at han kan få en god start, for nu har vi brug for at der kommer ro om Vig Skole, og at vi igen får fokus på det, der er det vigtigste, nemlig børnenes læring. Jeg anerkender til fulde det stærke sammenhold de har i Vig, men at jeg eller andre skulle have andre intentioner end at få den bedste skoleleder i Vig, er unfair. Vi har alene haft en interesse i at få en skoleleder, der har de bedste forudsætninger til at være med til at lede Odsherreds skolevæsen også på Vig Skole,« siger hun til Nordvestnyt.