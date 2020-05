Se billedserie Nu skal der holdes afstand og være tre meter mellem boderne på Vig-markedet. Der må ikke være tæt pakket som på det her foto fra et tidligere marked. Foto: Peter Andersen

Vig-markedet åbner: Nu skal der holdes afstand og være tre meter imellem boderne

Odsherred - 30. maj 2020 kl. 06:55 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I takt med genåbningen af samfundet har Vig Tuske- og Kræmmermarked nu fået tilladelse fra Rigspolitiet til at åbne - med restriktioner - lørdag den 13. juni.

- Vi glæder os til at komme i gang igen. Vi har to uger til at sætte os grundigt ind i de retningslinjer, som bruges af torvehaller, storcentre og indendørs-markeder, siger torvemester Søren Helbo fra Vig Tuske- og Kræmmermarked.

Én af restriktionerne lyder på at begrænse antallet af kræmmer-boder.

- Indendørs-markeder og storcentre har fået lov til at åbne, og folk strømmer til - vi er et udendørs-marked og har meget mere plads, så vi får i hvert fald plads til 150 kræmmere, måske flere, skønner Søren Helbo.

På markedspladsen står boderne normalt helt tæt, nærmest groet sammen, for at skabe ét samlet, bugnende marked og for at kunne få plads til så mange kræmmere som muligt - op til 400.

Efter de nye retningslinjer kridtes kræmmerpladsen op med tre meter imellem hver bod, for at få mere fri-areal, så kunderne ikke står for tæt.

Vejene imellem bod-rækkerne er i forvejen fem meter brede, så der er plads til at passere, siger Søren Helbo.

På nogle indendørs-markeder og i storcentre er der indført ensretning på gange. Det mener Søren Helbo ikke er nødvendigt på Vig-markedet.

- Jeg tror, folk finder ud af, at de ikke skal gå ved siden af hinanden og spærre, så man ikke kan passere hinanden, siger torvemesteren.

En del af oplevelsen ved at gå på kræmmermarked er at lede efter fund i kasser og boder og tage tingene op og vurdere dem.

Men hvordan hænger det sammen med corona-smittefare?

- Det bliver et krav til kræmmerne, at de har håndsprit stående i boderne, som kunderne skal benytte, og så er det ligesom i butikkerne, hvor folk også rører ved varerne.

- Vi vil henstille til kræmmerne, at de skal sørge for, at folk holder afstand ved boderne. Det bliver deres ansvar at undgå forsamlinger, siger torvemesteren.