- Vi tager ikke en endelig beslutning, før vi har noget konkret at forholde os til fra Mette F og rigspolitiet, siger sekretær Hans Jensen fra Vig Tuske- og Kræmmermarked. Foto er fra en tidligere, velbesøgt markedsdag. Foto: Foto: Mik

Vig-marked: Ingen beslutning før melding fra Mette F og politiet

Odsherred - 04. juni 2020 kl. 18:34 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vig Tuske- og Kræmmermarked afventer udmeldingen fra Mette Frederiksen om næste genåbningsfase, med forventet udvidelse af forsamlingsforbuddet, og en endelig afgørelse fra Rigspolitiet, før foreningen vil afgøre, hvornår sommerens markedssæson begynder.

- Vi tager ikke en endelig beslutning, før vi har noget konkret at forholde os til fra Mette F og rigspolitiet. Vi har brug for at få en klar melding.

- Ellers skal vi jo hele tiden gå ud og lave om på det, siger Hans Jensen, foreningens sekretær, i en kommentar til torsdagens udtalelse fra Midt- og Vestsjællands Politi i dagbladet Nordvestnyt.

Vig-markedet fik 28. maj, på baggrund af en ny markeds-indretning med færre kræmmere og afstand mellem boderne, tilladelse til at sæsonåbne 13. juni.

Men politiet havde overset Rigspolitiets revurdering af corona-retningslinjerne for kræmmer- og loppemarkeder.

Herefter blev tilladelsen trukket tilbage, fordi politiet vurderer at Vig-markedet er så stort et trækplaster, at det ikke er muligt at overholde forsamlingsforbuddet i praksis, oplyser kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands politi, Martin Bjerregaard, til dagbladet Nordvestnyt.

Han tvivler derfor på, at der vil blive givet tilladelse til kræmmermarkedet, selv om forsamlingsforbuddet skulle blive hævet til 50 eller 100 personer.

- Personligt tvivler jeg på, at vi når at få tilladelse til at åbne 13. juni, som vi først fik lov til. Men folk må følge med på vores hjemmeside, siger Vig-markedets sekretær Hans Jensen.

- Og hvis vi ikke får en tilladelse fra politiet, så åbner vi selvfølgelig ikke. Vi ønsker ikke at sætte folks liv og sundhed på spil, bare for at åbne, og derfor retter vi os efter, hvad myndighederne siger.

- Vi kan begrænse antallet af kræmmere og skabe god afstand imellem dem og brede gang-arealer, som vi også har beskrevet i vores plan. Men vi kan ikke hegne hele pladsen ind og begrænse antallet af gæster.

- De kan komme ind fra alle sider. Vi kan jo ikke stå og tælle dem undervejs, siger sekretæren.