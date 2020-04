- Jeg tror, vores plan om at åbne markedet i en mindre form inden 10. maj, blev skudt ned torsdag, siger Søren Helbo. Foto: Torben Andersen

Vig-marked: Der blev vores plan skudt ned

På grund af myndighedernes skærpede anbefalinger torsdag i forhold til de zoologiske havers åbningsplaner, må Vig Tuske- og Kræmmermarked nu formentligt også kigge forgæves efter en tilladelse til at åbne før 10. maj, siger talsmand Søren Helbo.

Vig Tuske- og Kræmmermarked har været i dialog med politi- og sundhedsmyndigheder for at undersøge, om det sundheds-forsvarligt kan lade sig gøre at åbne markedet i en mindre udgave; hvor antallet af kræmmere skæres ned til 120, så der bliver tre meter imellem boderne og en fem meter bred vej.