Lokaldemokratiet har lidt skade i Vig efter biogasbeslutning, skolestrukturdebat og ansættelse af ny skoleleder.

Vig kræver lokaldemokratisk indflydelse

Odsherred - 01. maj 2019 kl. 08:42 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er skuffelse over manglende politisk lydhørhed og inddragelse i Vig. Syv lokale borgermedlemmer af kommunens lokaldemokratiudvalg har på Facebook blandt andet skrevet: »at der er mange borgere i Vig og omegn, der ser sig »kørt over« eller slet og ret lokaldemokratisk dårligt behandlet.«

Og samtidig kræver de, at der i august bliver holdt et borgermøde, hvor det handler om, at: »..få nogle konstruktive »borgerdrømme om lokaldemokrati« talt ind til fælles nytte, så vi fremtidigt måske kan undgå større hårdknuder af den karakter, der i dag tegner sig i Vig.«

Lokaldemokratiudvalget har eksisteret i mange år, men den nuværende formand, Per Kragh (S), erkender, at det endnu ikke er lykkedes at finde en model så alle lokalsamfund føler sig inddraget, men samtidig glæder han sig over det engagement som Vig borgerne har vist.

»Vi vil rigtig gerne i dialog med dem i Vig, og derfor har Socialdemokratiet sammen med DF inviteret en række Vig borgere til kaffemøde den 7.maj. Skolelederansættelsen har jeg ikke været involveret i, men omkring biogasanlægget har der jo været holdt både borgermøder og ekskursioner, og alligevel er noget gået galt i kommunikationen. Her er det, at lokaldemokratiudvalget kan være med til en bedre kommunikation, blandt andet gennem det borgerpanel vi har nedsat, hvor alle lokalsamfundene kan blive repræsenteret,« sige rhan til dagbladet Nordvestnyt.

Den 6.juni bliver der afholdt et temamøde i kommunens lokaldemokratiudvalg, og Per Kragh forklarer, at det bliver med hjælp udefra, for det er vigtigt at finde inspiration.

»På det møde skal vi diskutere, hvordan vi kan sikre størt mulig lokaldemokrati, og vi får nogle udefra til at give input andre steder fra,« siger han til Nordvestnyt.

Per Kragh går ud fra, at det nedsatte borgerpanels 20 medlemmer bliver nøglen til at undgå, at lokalsamfund i fremtiden vil føle sig overset når der træffes politiske beslutninger, og at det vil være et effektivt værn imod en splittet kommune.