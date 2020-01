Vig har fået et korps af forskønnende hjælpere

ViG: Projekt Skønhed og Skrald, som er et nyt tiltag i Vig under foreningen Vig Familieby, holdt i denne uge det første møde, hvor man fik sat nogle forskønnende skibe i søen. Projektet har som mål at renholde og forskønne Vig by. 19 personer var mødt op til mødet, som fandt sted i cafeen på Baeshøjgård. Åse Christensen er sammen med Tove Anni Jensen tovholdere på på projektet og er blevet inspireret af et projekt fra Stoholm i Jylland, hvor »bypedeller« hjælper til med at holde byen ren. Bypedellerne indgår i et positivt samarbejde med deres kommune og opnår, ud over en ren by, et godt og frivilligt arbejdsfællesskab. Åse Christensen ser gerne, at Vig bliver en by med stor bevidsthed omkring klima og miljø, og at der arbejdes på at holde en Miljødag til maj, som man havde det sidste år.