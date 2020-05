Vig giver følelser til Livs billeder

»Jeg synes det er sjovt at tage billeder. Der er sjældent en decideret historie i det jeg går efter. Jeg ser bare en ting, og tænker, at det vil være meget fedt at tage et billede af det, men mange gange så lægger jeg en masse følelser i billedet bagefter. For eksempel natbillederne fra stationen, hvor der er meget tristhed. Det er billedets følelse, der kommer frem, og det er også det jeg forsøger at skabe ved at bruge farverne bedst muligt,« siger hun til dagbladet Nordvestnyt.