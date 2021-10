Se billedserie Vig Kultur og Idrætscenter set fra oven. Måske skal det lokale foreningsliv, repræsenteret i VKI, fremover være med til at drive stedet. Dronefoto: Preben Moth Foto: Preben Moth

Send til din ven. X Artiklen: Vig-forening kan blive først med ny form for hal-drift Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vig-forening kan blive først med ny form for hal-drift

Odsherred - 12. oktober 2021 kl. 08:53 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Odsherred

Vig: Efter et dialogmøde mellem Foreningen Vig Kultur- og Idrætscenter, VKI, og kultur- og folkeoplysningsudvalget i Odsherred fortsætter drøftelserne nu om en eventuel, fremtidig model, hvor lokale foreninger kan overtage driften af Odsherreds idrætshaller, hvis de ønsker det.

I budgetaftalen for 2021 har byrådet bedt om at få undersøgt mulighederne for nye driftsformer af idrætshaller i Odsherred for at skabe større ejerskab og engagement.

Det skal undersøges, om der er foreninger, som gerne vil overtage driften af idrætshaller. Politikerne ønsker at starte med Vig Kultur- og Idrætscenter, der har vist stor interesse gennem Foreningen Vig Kultur- og Idrætscenter.

- Det er et arbejde, der har stået på i et stykke tid men er blevet udsat og udsat på grund af corona. Nu har vi så nedsat en arbejdsgruppe med embedsmænd, Foreningen Vig Kultur- og Idrætscenter og politikere fra udvalget, og så må vi se, hvad der skal arbejdes med. Vi er meget åbne. Alle kan se, at der er nogle gode ting ved, at foreninger overtager driften, men der er også en masse fælder i det, siger udvalgsforkvinde Gitte Hededam (S) efter mødet i kultur- og folkeoplysningsudvalget i Odsherred.

- Nogle foreninger ønsker absolut ikke at overtage driften. De er glade, som det kører nu. Andre er mere interesserede. Vi skal se på, om der i det hele taget er noget, vi kan gøre, for at forbedre driftsformen for hallerne. Foreløbig er det her kun på det indledende plan, så må vi se, hvor det fører hen, siger Gitte Hededam.

Foreningen VKI repræsenterer de foreninger, der benytter Vig Kultur- og Idrætscenter, og er stiftet for at arbejde for selv at kunne drifte det lokale kultur- og idrætscenter og være med til at udvikle det til gavn og glæde for lokalsamfundet.

Kultur- og folkeoplysningsudvalget holdt i februar 2020 en konference om forskellige driftsformer for idrætsfaciliteter i andre kommuner.

Kulturforvaltningen indledte derefter en dialog med foreningslivet i Vig, gennem Foreningen Vig Kultur- og Idrætscenter, for at undersøge mulighederne for en model til foreningsdrift af idrætshaller i Odsherred.