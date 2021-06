Torvehallen på Vig Hovedgade dannede lørdag formiddag rammen om kick-off mødet for et femårigt byudviklingsprogram, som Jeannette Frisk (t.h.)fra Tegnestuen Arkilab er tovholder på.Foto: Marianne Nielsen

Vig er klar til at forny og udvikle

Odsherred - 14. juni 2021 kl. 14:36 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

I Torvehallen midt på Vig Hovedgade var en masse af Vigs ildsjæle lørdag formiddag samlet for at sætte gang i en femårig udviklingsplan for byen midt i Odsherred.

Allerede inden mødet, havde arkitekt Jeannette Frisk fra tegnestuen Arki-lab, været ude og sondere i byen.

- Jeg har holdt nogle fokusgruppeinterviews med borgere i byen og har allerede en god ide om, hvor engagerede borgerne i Vig er, fortæller Jeannette Frisk.

Arkilab er kommunens rådgiver på projektet, og kender kommunen fra Bylaboratoriums-projektet for et par år siden i Asnæs. Et projekt, der mundede ud i etableringen af trappemiljøet ved svømmehallen og Aksens have foran biblioteket langs Storegade. Alt sammen for lige godt en million kroner.

I Vig er der dog helt andre beløb i spil. I første omgang har Lokaldemokratiudvalget tildelt projektet 300.000 kr, og det er forventningen, at også byrådet og staten bevilger penge, når de har haft lejlighed til at se byfornyelsesprogrammet, som er første milepæl, oplyser Per Kragh, formand for Lokaldemokratiudvalget.

Men bunken med penge til byfornyelsen i Vig skal helst vokse endnu mere.

- Konceptet er, at hver krone kommunen bruger, avler fem kroner mere. Så når der bliver sat tre millioner af til byfornyelsen, så ender vi med 15 millioner, som skal bruges og realiseres over de næste fem år, uddyber Jeannette Frisk videre.

Udpeger stenene i skoene

I sine snakke med lokale borgere har Jeannette Frisk allerede har fået en fornemmelse af, hvor stenene i skoen i Vig skal findes. Ikke overraskende udgør

- Der har vist sig nogle temaer. Blandt andet at få bundet byen bedre sammen på tværs af vejen over mod skolen og de rekreative områder, der ligger rundt omkring. Og så er der hovedgaden, som lider af det samme som mange andre byer i mindre samfund; at butikslivet stille og roligt dør, fortæller Jeannette Frisk.

Undervejs i forløbet bliver der også sat fokus på mulighederne for at søge tilskud til renovering af bevaringsværdige bygninger.

I processen vil der være særligt fokus på at inddrage børn og unge i Vig. Blandt andet vil der være et undervisningsforløb med elever fra Vig skole, med fokus på at høre deres vinkel og idéer til udviklingen af byen.

Efter lørdagens Kick-off i en fyldt Torvehal, er Per Kragh meget optimistisk omkring byfornyelsen i Vig.

- Det var en stor oplevelse, at mørke den enorme energi, der var blandt de fremmødte. Og der var mange. Og mange bidrog med at udpege byens udfordringer og komme med løsningsforslag, fortæller lokaldemokratiudvalgsformanden.

For Arki-lab er næste skridt, at få sat skik på de inputs, ord og ideer, der kom på bordet lørdag og ud fra det, samt de indspark der kommer på borgernet.dk.

I løbet af sommeren og efteråret bliver der udarbejdet et byfornyelsesprogram, som kan danne grundlag for konkrete forandringer og projekter i Vig henover de kommende fem år.

Byfornyelsesprogrammet opsamler de lokale initiativer og ideer, som fremadrettet kan viderebearbejdes i de områder, som byen ønsker at få udviklet.

Jeanette Frisk følger forløbet og arbejdet med borgerne i en byudviklingskomite, i hele forløbet hen med udviklingen af byfornyelsesprogrammet.