Vig-bygninger skal registreres

Odsherred - 27. december 2020 kl. 13:50 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Cirka 130 ejendomme i og omkring Vig Hovedgade bliver den kommende tid registreret efter SAVE-metoden. Byrådet har til hensigt at afsætte midler til

byfornyelse i Vig, og her vil boligejere kunne opnå tilskud til forbedringer.

Det oplyser Odsherred Kommune i en pressemeddelelse.

I budgetaftalen for 2021 indgår ønsket om at få gang i byfornyelse i Vig, og en god indgang til denne er at få et overblik over de bevaringsværdige bygninger i byen. Planteamet i Center for

Miljø og Teknik har derfor sat gang i en registrering af bevaringsværdige bygninger og bymiljø i Vig.

Ejerne af de cirka 130 ejendomme, som er omfattet af registreringen, har fået brev i e-boks med en orientering om registreringen, der foregår ved en restaureringsarkitekt fra Center for

Bygningsbevaring fra uge 51 og året ud og ind i januar 2021.

Gadens huse vil blive besigtiget og fotograferet, og der er udelukkende tale om en udvendig besigtigelse. Registreringen forholder sig ikke til husenes funktion eller indvendige kvaliteter, men til deres udvendige karakteristika og deres forhold til omgivelserne. Der er ikke noget som ejer eller beboer skal foretage sig, og det er ikke nødvendigt, at der er nogen hjemme, når besigtigelsen finder sted.

Ligesom der vil være forskel på husenes bevaringsværdi i sig selv, vil nogle huse have større betydning for helheden end i sig selv. Derfor vil ikke alle huse blive registreret lige udførligt, men for de fleste ejendommes vedkommende vil besigtigelsen tage 10-20 minutter og omfatte en tur rundt om husene på grunden. Registrator lægger en seddel i postkassen, så ejer/beboer ved, at hun har været forbi.

- Vi har i denne omgang fokuseret på de områder, som ikke i forvejen er omfattet af en lokalplan, fordi disse ejendomme dermed ikke har fået foretaget en vurdering af deres

bevaringsværdi, siger planlægger Titti Donsted.

Det er alene ejendomme opført før 1940, som bliver vurderet. Ejendommene ligger primært langs Ravnsbjergvej, Vig Hovedgade, Nygade, Vig Stationsvej og en del af Gl. Nykøbingvej.

- Når kommunen senere går i gang med en helhedsplan og byfornyelse i Vig har politikerne mulighed for at prioritere midler til, at boligerne kan få økonomisk støtte til forbedringer af de bevaringsværdige boliger, tilføjer Titti Donsted.

Først når en bygning eller et bymiljø er udpeget som bevaringsværdigt i kommuneplanen eller en lokalplan, er bygningen henholdsvis bymiljøet bevaringsværdigt i juridisk forstand.

De gældende lokalplaner der måtte indeholde bevaringsbestemmelser. Disse gælder, indtillokalplanen bliver afløst af en ny lokalplan. Indtil da vil den nye registrering indgå ved

administrationen af de gældende bestemmelser.

Til registreringen af bevaringsværdierne anvendes den såkaldte SAVE-metode. SAVE er en sammenskrivning af »Survey of Architectural Values in the Environment« (kortlægning af arkitektoniske værdier i miljøet).

Metoden bygger på en vurdering af fem forskellige forhold ved en bygning: Arkitektonisk værdi, Kulturhistorisk værdi, Miljømæssig værdi (bygningens forhold til omgivelserne), Originalitet,

Tilstand og Samlet bevaringsværdi. Hvert af disse forhold vurderes på en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst. Vurderingerne sammenfattes til en samlet bevaringsværdi for bygningen, hvor den arkitektoniske og den

kulturhistoriske værdi vægter mest.

I Odsherred Kommune vil bygninger med en samlet bevaringsværdi 1-4 være dem, der mest sandsynligt vil blive udpeget som bevaringsværdige i kommuneplanen og en ny lokalplan. Registreringen vil blive indtastet i Slots-og Kulturstyrelsens database over fredede- og bevaringsværdige bygninger.