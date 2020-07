Vig-borgere: Vi har ikke set rockere

Det har ikke skabt den store frygt blandt Vig-borgerne, at Nordvestnyt forleden kunne afsløre, at en støttegruppe til rockergruppen Saturdarah MC, har lejet sig ind i lokaler på byens hovedgade. Mange borgere har læst artiklen, men savner håndgribelige beviser. Eventuelt i form af øget patruljering af politiet i området.

Men der snakkes i byen, og en Vig-borger kan da også udpege det hus på Hovedgaden, som efter sigende skulle være lejet ud til motorcykelklubben. Det ligner mere butikslokaler end et oplagt sted, at indrette en rockerborg, men der er aktiviteter inde bag ruderne. Politiet har ikke ønsket at fortælle navnet på banden, for ikke at promovere den,