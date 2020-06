Fitness-centret Vig Motion, der ligger i Vig Kultur- og Idrætscenter, er nu kommet så langt med at nærstudere corona-retningslinjerne fra Kulturministeriet, at der ligger en åbningsdato klar.

Vig Motion melder ud om åbningsdato

Fitness-centret Vig Motion, der ligger i Vig Kultur- og Idrætscenter, er nu kommet så langt med at nærstudere corona-retningslinjerne fra Kulturministeriet, at der ligger en åbningsdato klar - mandag den 15. juni kl. seks.

- Selvom vi har meget travlt med at gøre klar med det hele efter de nye retningslinjer, skal vi nok nå at blive færdige med det hele til mandag, siger Torben Møller, formand for FK Odsherred, der står bag Vig Motion.

Han rettede mandag en hård kritik imod regering og Folketing for den, efter hans mening, forhastede genåbning af fitness-centrene, så der blev skabt et unødigt forventningspres fra brugerne.

Et af løbebåndene og to ro-maskiner er lukket ned for at kunne opnå de fire meters afstand.