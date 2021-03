Se billedserie Vig Tuske- og Kræmmermarked plejer at åbne sæsonen påskelørdag, men torveholder Søren Helbo regner ikke med, at markedet kan åbne påskelørdag i år. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Vig Kræmmermarked melder ud om påsken

Odsherred - 21. marts 2021 kl. 16:10 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Torveholder Søren Helbo, Vig Tuske- og Kræmmermarked, er spændt på statsminister Mette Frederiksens pressemøde i begyndelsen af næste uge om en langsigtet plan for genåbningen, men han regner ikke med, at det landskendte kræmmermarked kan åbne påskelørdag, som der ellers er tradition for.

- Vi kommer ikke til at åbne lørdag den 3. april - vi kan jo ikke åbne med et forsamlingsforbud på 10 personer. Så med mindre Mette Frederiksen går ud på pressemødet og siger, at forsamlingsloftet er ophævet, og det gør hun jo ikke, så vi må bare vente og høre, hvad hun siger om resten af sommeren.

- Om det bliver muligt at holde festivaler - dem holder vi øje med, siger Søren Helbo.

- Vi prøvede sidste år at ansøge om en model med bredere veje og længere imellem kræmmer-boderne, men den blev ikke godkendt, fordi vi ikke kan styre, hvor mange, der samles på markedet.

- Det vil kræve så meget hegn, at vi ikke kan skaffe det. Så vi må bare håbe, at det på et tidspunkt til sommer bliver muligt at samles flere tusinde ad gangen igen, siger Søren Helbo.

Han håber, at statsministeren kommer med en langsigtet plan, hvor det tidspunkt vil fremgå.

Vig Tuske- og Kræmmermarked er klar til at åbne for de almindelige kræmmermarkeder, så snart myndighederne giver grønt lys.

- Vi skal bare have et ja, så kan vi åbne meget hurtigt. Men hvis der går lang tid, før forsamlingsforbuddet ophæves, har vi en plan klar med markeder på p-pladsen ved Torvehallen.

- Her kan vi hegne ind og holde markeder, når forsamlingsstørrelsen kommer op på 500. Så kan vi have 50-100 kræmmere og 300-400 mennesker inde.

- Men det når vi heller ikke til påske på grund af forsamlingsforbuddet, siger Søren Helbo.