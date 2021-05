Selvom sommerens Vig Festival tirsdag blev aflyst, skal der ikke være stille på festivalpladsen i Vig i festivaldagene i juli, mener bestyrelsen, der håber på at kunne arrangere koncerter.

Vig Festivals bestyrelse i arbejdstøjet: Vi giver ikke op

Selvom sommerens Vig Festival tirsdag blev aflyst som følge af de nye restriktioner for festivalerne, skal der ikke være stille i Vig i festivaldagene to år i træk, mener bestyrelsen og de frivillige.

- Vi giver ikke op. Der skal foregå noget i Vig til sommer. Vi skal vise, at Vig Festival stadig er der - for vores gæster, vores frivillige og for musikerne.