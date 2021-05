Vig Festivals bestyrelse mødes tirsdag aften for at diskutere, om der inden for de netop vedtagne restriktioner for store forsamlinger vil kunne køres en Plan B, en stor udendørs koncert, i Vig til sommer. På foto er det Aura fra en tidligere Vig-koncert.

Vig Festivals Plan B bliver også truet af de nye restriktioner

Vig Festivals bestyrelse mødes tirsdag aften for at diskutere, om der inden for de netop vedtagne restriktioner for store forsamlinger vil kunne køres en Plan B, en stor udendørs koncert, i Vig til sommer for at holde festival-gryden i kog, når den planlagte festival må aflyses .