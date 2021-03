Foto: Per Christensen

Vig Festival har søgt om cirka ti mio. kr. i regeringens hjælpepakke til festivaler til at dække omkostninger i forbindelse med aflysningen af festivalen 2020. Her foto fra Birthe Kjær-koncerten på Store Scene på Vig Festival i 2019.

Vig Festival søger hjælpepakke: Se hvor mange millioner, festivalen søger

Vig Festival har søgt regeringens hjælpepakke til festivaler til at dække omkostninger i forbindelse med aflysningen af festivalen 2020.

Bestyrelsesformand Lars Gjerlufsen oplyser, at festivalen søger cirka 10 mio. kr. i hjælpepakken.

- Hvis vi ikke får pengene, så betræder vi ukendt land for alle. Så skal vi i første omgang ind i en forhandling med Erhvervsstyrelsen. Det kan være, at vi skal justere på nogle af kravene.

- De første pakker er ved at gå igennem rundt omkring, og vi håber selvfølgelig, at vores ansøgning også går igennem. Men vi må se hvad der sker, om der eventuelt skal justeres på noget, siger Lars Gjerlufsen.

- Vi samlede det hele sammen og fik en revisor til at gå det igennem. Vi ved, at vores sag er under behandling, fordi vi har fået tildelt en kontaktperson, siger formanden.