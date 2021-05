Vig Festival om de to koncert-dage: Vi prøver at få det til at ligne festival-dage

Vig Festival vil forsøge at skabe festivalstemning, selvom folk er inde i sektioner, lover bestyrelsesformand Lars Gjerlufsen. Foto: Per Christensen

Odsherred - 20. maj 2021 kl. 09:30 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Musikprogrammet for de to koncert-dage, som Vig Festival holder fredag den 9. juli og lørdag den 10. juli som en slags erstatning for den aflyste festival, er lige på trapperne. Der bliver tre koncerter lørdag - klokken 16.30, 18.30 og 20.30 - og fire koncerter om lørdagen - klokken 14.30, 16.30, 18.30 og 20.30.

- Vi prøver at få det til at ligne en festival-dag, selvom folk er inde i sektioner, siger bestyrelsesformand Lars Gjerlufsen.

Scenen placeres på det sted på festivalpladsen, hvor den plejer at stå, og foran den vil der være god plads til de fire sektioner, vurderer Lars Gjerlufsen.

- Der har jo stået 10.000 mennesker og hørt Kim Larsen, så mon ikke der er plads til 2000, selvom vi skal lave sektioner med god plads, siger formanden.

Han håber at kunne offentliggøre musikprogrammet før pinse, så billetsalget kan indledes 1. juni.

- Vi skal lige have forhandlet aftalerne endeligt på plads med musiknavnene og se, om vores budget kan holde, og det arbejder vi på lige nu.

- Jeg glæder mig til at kunne præsentere bands inden længe, siger Lars Gjerlufsen.