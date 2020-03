Vig Festival melder ud om årets festival

- Lige nu bruger vi meget tid på at kontakte vores leverandører. Nogle af dem er udfordret i forhold til deres leverancer. Alt, hvad der produceres udenfor Danmarks grænser, kan der i princippet være problemer med at få leveret; lige fra sugerør og servietter til hjælper-t-shirts, siger formanden.

- Selvom vi har lukket ned for fysiske møder, arbejder festivalen på højtryk på alle niveauer, og målet er at gennemføre festivalen. Vi arbejder blandt andet på at cleare af med leverandører og på at udvikle Hønsegården yderligere med den nye portvins-bar »Salon Ebbe« og med »Studie 54«, siger Ole Larsen.