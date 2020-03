På Vig Festival skal tusindvis af mennesker igen samles til juli for at høre musik og feste og hygge, og i festival-bestyrelsen følges situationen omkring den nye corona-smittes udvikling i Danmark tæt.

Vig Festival følger corona-situationen nøje

På Vig Festival skal tusindvis af mennesker samles til juli for at høre musik og feste og hygge, og i festival-bestyrelsen følges situationen omkring den nye corona-smittes udvikling i Danmark tæt.

Fredag opforderede statsminister Mette Frederiksen til, at udskyde eller aflyse afholdelse af begivenheder på over 1000 personer, foreløbig i marts måned, i bestræbelserne på at dæmme op for antallet af personer, der smittes med den nye corona-virus Covid-19.