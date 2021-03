Vig Festivals formand, Lars Gjerlufsen, opfordrer kulturminister Joy Mogensen (S) til hurtigt at komme med en konkret melding, om der må holdes store musikfestivaler til sommer og under hvilke omstændigheder. Foto: Per Christensen

Vig Festival efterlyser hurtig og konkret udmelding fra kulturminister

Odsherred - 04. marts 2021 kl. 23:06 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Vig Festivals formand, Lars Gjerlufsen, opfordrer kulturminister Joy Mogensen (S) og myndighederne til hurtigt at komme med en konkret melding, om der kan holdes store musikfestivaler til sommer og under hvilke omstændigheder.

Ministeren var torsdag kaldt i samråd i Folketinget, hvor hun gentog sin tidligere opfordring om, at festivaler og andre begivenheder, hvor mange mennesker samles hen over sommeren, fortsætter med at »planlægge forsigtigt«.

- Vi planlægger selvfølgelig forsigtigt. Vi passer på med, hvilke bindende aftaler, vi indgår, og at vi så vidt muligt venter, til der kommer nogle konkrete udmeldinger fra myndighederne. De meldinger må derfor gerne komme snart, siger Vig Festivals formand.

Lørdag inviterer Vig Festivals bestyrelse til den årlige teamchef-dag - en tradition hvor de frivillige teamchefer plejer at mødes og holde en slags kickoff, som skal sætte gang i planlægningen i festivalens mange teams. I år må mødet, på grund af corona-restriktioner, holdes over Zoom.

Lars Gjerlufsen håber, at et stort publikumsforsøg, som Divisionsforeningen og festivalernes branceforening Dansk Live er med i, hvor 30.000 kviktestede publikummer samles til en fodboldkamp og overvåges, vil have god effekt på festivalernes mulighed for at åbne til sommer.

- Vi håber, at erfaringerne kan overføres til festivalerne, siger Vig Festivals formand.

- Det er også positivt med de nye undersøgelser, der viser, at der er lav smitterisiko ved udendørs idræt.

- Vi tror på Vig Festival til sommer, siger Lars Gjerlufsen.

Kulturministeren udtaler i forbindelse med totrsdagens samråd, at det fortsat er uvist, hvordan coronasituation ser ud i forår og sommer, og at det er for tidligt at sige, om store begivenheder såsom festivaler og folkemøder kan finde sted i sommeren 2021.

Hun er bevidst om, at hendes svar på nuværende tidspunkt ikke giver fuldstændig klarhed over afviklingen af især de store begivenheder, og at arrangørerne står i en ekstraordinær vanskelig situation.

- Hvis der er noget, vi har lært det seneste år, så er det, at jo flere mennesker, vi samler, jo større risiko er der i forhold til virusspredning. Vi kan ikke sige, hvad de (arrangørerne, red.) kan sundhedsmæssigt. Men vi kan give dem en form for sikkerhed i forhold til deres økonomiske, organisatoriske og kontraktmæssige planlægning, sagde Joy Mogensen i samrådet.