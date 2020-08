Vig Festival byder ny spiller velkommen på banen

- Jeg har talt med Anders (Munch, formand for Mokio.red.), og jeg hilser dem velkommen. Det er et dejligt initiativ, siger formand for Vig Festival, Ole Larsen.

- Det er vigtigt, at folk kan komme til koncerter og høre musik. Når Vig Festival nu ikke havde mulighed for at gøre noget i år, er det kun godt, at folk har haft mulighed for at høre koncerter et andet sted. Det tager vi positivt imod, lyder det fra festival-formanden.