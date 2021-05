Vig Festival arbejder videre med Plan B: Koncerter på vej i festivaldagene

- Vi håber jo, at vi kan få lov til at køre nogle af sektionerne med siddende publikum, hvor der må være mange flere samlet, og vi på den måde skal have færre sektioner. Det er en stor økonomisk udfordring at opbygge sektioner, siger Lars Gjerlufsen.

- Jeg regner med, at vi får svar, når vi får retningslinjerne i den sundhedsplan, vi skal opstille. Men det ligger fast, at alle skal købe billetter for at kunne få en plads i en sektion. Så må vi se, om det bliver nødvendigt, at også børn er testet for at komme ind, siger formanden.