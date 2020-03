Vig Festival: Vi følger udviklingen tæt og håber det bedste for alle

- Vi er i god dialog med vores interesse-organisation Dansk Live. Hvis der sker noget nyt, hvis der stadig er restriktioner, når vi skal holde festival i juli, er vi selvfølgelig nødt til at forholde os til den situation. Men om 12-16 uger skulle bølgen - ifølge sundhedsmyndighederne - have lagt sig; det er lige før Vig Festival, siger Daniel Jeppesen.

- Vi er altid i meget god tid med at bestille varer - allerede lige efter sommerens festival går vi i gang med at bestille varer til den næste. Vi har før været ude for, at der var tæt på at blive problemer med leveringen af hjælper-t-shirts på grund af det kinesiske nytår, og det er grunden til, at vi nu begynder så tidligt, siger Daniel Jeppesen, daglig leder af Vig Festivals sekretariat.