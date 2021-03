Det er fortsat uklart, om der kan arrangeres Vig Festival til sommer. En ekspertgruppe skal midt i april fremlægge en anbefaling til regeringen om festivalerne. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Vig Festival: Vi er i et ingenmandsland

Odsherred - 25. marts 2021 kl. 19:24 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Vig Festival og andre store arrangementer blev ikke nævnt i langtidsplanen for genåbningen af samfundet; kun at der nu skal nedsættes en ekspertgruppe, som midt i april vil komme med en anbefaling til regeringen om gennemførelse af de store begivenheder.

- Vi blev ikke nævnt i planen, som vi havde håbet, så vi er i et ingenmandsland lige nu.

- Det hele er sendt til hjørne, og en ekspertgruppe skal kigge på det. Reelt set ved vi ikke, hvor vi står, siger Vig Festivals formand Lars Gjerlufsen.

- Men trods alt er det positivt, at de forsøger at gå ind i den tanke med coronapas, som vi har foreslået.

- Det er også et positivt tegn, at de vil samle en ekspertgruppe, som skal forholde sig til, hvordan der kan holdes festivaler. De siger jo ikke, at der ikke kan afholdes festivaler; de vil se på, hvordan de kan holdes. Hvad der kræves, for at det kan lade sig gøre.

- Jeg tror, det er en bunden opgave for eksperterne at finde ud af, hvordan det kan gøres. Jeg håber bare, at de arbejder hurtigt.

- Formentlig bliver det noget med coronapas eller lyntest ved indgangen. Men hvilke restriktioner, de vil kræve, har vi ingen anelse om.

- Og hvad angår børn under 16 år må der jo også komme en form for test - de er jo ikke vaccineret. Der må vi vente og se, hvad eksperterne siger, lyder det fra formanden.

- Men vi står og træder rundt i et ingenmandsland, hvor det er svært at se, hvad vi kan gøre.

- Vi har fået at vide, at vi skal planlægge forsigtigt for at kunne få del i hjælpepakkerne. Men vi ved stadig ikke, hvad der er forsigtig planlægning. Og nu mangler vi også noget at sigte efter i forhold til sommerens festival, siger formanden.

- Vi planlægger det, vi kan. Det er vi nødt til. Ellers kan det slet ikke lade sig gøre at holde festival.

- Og vi kan jo ikke bare blive ved med at holde leverandører og musikere hen. Hvor længe kan vi se dem i øjnene uden at lave en fast aftale, siger Lars Gjerlufsen.

- Og når de først kommer med en anbefaling midt i april, så får vi virkelig travlt, fastslår formanden.