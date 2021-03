Vig Festivals formand Lars Gjerlufsen vil se detaljerne i den nye hjælpepakke til festivaler, før han begynder at underskrive flere kontrakter. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Vig Festival: - Nu skal vi lige se detaljerne, før vi ved om det kan bruges

Odsherred - 18. marts 2021 kl. 15:28 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Den nye politiske aftale om et økonomisk sikkerhedsnet for sommerens festivaler, så der fortsat kan planlægges trods den usikre situation i coronapandemien, får ikke Vig Festivals ledelse til at kaste sig ud i at underskrive stribevis af nye kontrakter.

- Jeg synes, det er et politisk signal om, at der er vilje til at tænke på os.

- Men nu skal vi lige se bekendtgørelsen for aftalen og nærstudere, hvordan forslaget er formuleret, før vi ved, hvad vi kan bruge det til, siger Lars Gjerlufsen, formand for Vig Festival.

- Sigtet med forslaget er fint - at man vil gentage den hjælpepakke, som blev tilbudt i 2020.

- Det er et fint signal, men hvad ligger der helt konkret gemt nede i teksten? Hvad forventer de af os, før vi underskriver kontrakter?

- De siger, at vi fortsat skal planlægge forsigtigt, men vi skal vide, hvad der ligger i det forsigtigheds-princip, siger Lars Gjerlufsen.

- Der er sat temmelig mange penge af til puljen (en halv mia. kr., red.), så vi må jo regne med, at nogle af dem også skal bruges. Det forventer jeg da. Vi ved, at der for eksempel er dækning til lønomkostninger til medarbejdere på sekretariatet, ligesom sidste år.

- Men om musikere og leverandører også er dækket ind, det ved vi ikke endnu. Og vi skal jo ikke bare lade musikere og leverandører sidde med aben til sidst i det her, mener formanden.

Han og bestyrelsen satser fortsat på at holde Vig Festival til sommer.

- Det skal kunne lade sig gøre.

- Nu kommer solen og varmen stille og roligt, og så falder smittetallene forhåbentlig, så de løsner på forsamlingsforbuddet, siger formanden.