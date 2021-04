Vig Festival: Nej til at sektions-opdele

- Vi er nødt til at holde fast i at køre Vig Festival i nogenlunde den version, som folk har købt billet til. Vi kan ikke køre sektions-opdelte koncerter, som Grøn lige har meldt ud, de vil gøre.

- Han efterlyser stadig et klart svar på, hvad det vil sige, når kulturminister Joy Mogensen (S) anbefaler festivalerne at »planlægge forsigtigt« for at kunne få hjælpepakker, hvis festivalerne bliver nødt til at aflyse.