Vig Festivals formand Lars Gjerlufsen håber, at ekspertgruppens arbejde kan bruges meget direkte af kulturministeren uden at skulle igennem forsinkende led. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Vig Festival: Melding fra ekspertgruppen må kunne bruges direkte af minister Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vig Festival: Melding fra ekspertgruppen må kunne bruges direkte af minister

Odsherred - 08. april 2021 kl. 09:52 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Formand for Vig Festival, Lars Gjerlufsen, håber, at det er en hurtigtarbejdende ekspertgruppe, kulturminister Joy Mogensen (S) har nedsat til at vurdere, hvordan arrangementer med tusinder af mennesker kan afholdes sundhedsmæssigt forsvarligt til sommer.

Ekspertgruppen består blandt andet af Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm, direktør for Statens Serum Institut, Henrik Ullum, Jens Lundgren, professor i infektionsmedicin, og Lone Simonsen, professor i folkesundhedsvidenskab, og fra arrangørerne sidder blandt andre adm. direktør for Roskilde Festival-group, Signe Lopdrup, Jakob Jensen, direktør i DBU, og Peter Mark Lundberg, direktør i Dansk Teater.

- De er jo alle sammen eksperter og topfolk, og jeg håber, at deres arbejde kan bruges meget direkte af kulturministeren uden at skulle igennem forsinkende led, siger Vig Festivals formand.

- Der er ikke sluppet så meget ud om eksperternes arbejde, andet end at de har holdt første møde, og at kulturministeren har lovet, at der vil blive lukket 12.000 publikummer ind til EM-fodbold i Parken fra 11. juni.

- Det ser vi som et godt tegn, selvom publikum formentlig vil blive opdelt i sektioner og skal sidde ned. Men EM starter en måned før Vig Festival, så der kan nå at ske meget på vaccinations- og test-området, siger formanden.

- Vi er stadig optimister med hensyn til Vig Festival, men vi kan ikke gå i gang med at planlægge videre, før vi har en melding fra ekspertgruppen og kulturministeren.

- Der er blevet lovet en udmelding fra ekspertgruppeni midten af april. Det er jo i næste uge. Nogle taler om den 19. april - det er i ugen efter. Vi skal bare meget snart have den melding for at kunne nå at forberede festivalen, siger Lars Gjerlufsen.

Det vil give stor travlhed på Vig Festival, hvis ekspert-vurderingen og kulturministerens udmelding ikke kommer midt i april men forsinkes