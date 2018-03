Vig Festival: Der skal meget mere fest i Heartbeat-teltet

- Vi kunne godt tænke os musik med knald på. Festival-musik. Det er ikke nok, at man har en god sangstemme eller er virkelig god til at spille, men endnu ikke har fundet vejen til at skabe en fest for publikum, siger Daniel Jeppesen, daglig leder af Vig Festivals kontor.

- Vi er rigtigt glade for, at vi nu har fået sat en klar ramme op for, hvilken type bands vi leder efter til Vig Upcoming. Bands, der kan få musikken ud over rampen, levere varen, engagere et publikum. Bands med udadvendt energi, som publikum har lyst til at se. Vi er kun interesseret i at løfte Heartbeat-scenen så meget som muligt, siger Hans Jørgen Hansen, der står for music-management-linjen.