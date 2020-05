Vig Bio åbner ikke endnu

- Alt er afsprittet og klar til at tage imod publikum, men før vi har nogle klare retningslinjer for, hvad vi må og kan, kan vi ikke åbne biografen, siger biografformand for Vig Bio Jane Lykke til dagbladet Nordvestnyt.

Biograferne fik ellers lov til at lukke op med øjeblikkelig virkning, efter at partier i folketinget onsdag aften blev enige om en udvidelse af fase 2. Men så længe retningslinjer for biografer i en coronatid ikke er på plads, bliver der ikke vist film.

- Men det er en glædens dag for biograferne og for Vig Bio. Vi er ved at se på, hvilke film vi har mulighed for at vise for publikum, så snart retningslinjerne er på plads. Som en frivillig drevet biograf har vi ikke haft lønudgifter, men vi glæder os til at tjene penge igen og få publikum i biografen, siger Jane Lykke.