Luca Di Mambro har et nært forhold til sin mor, som ikke har kunnet besøge ham under sygdomsforløbet på grund af coronavirus.

Viet på Rigshospitalet

Hun blev mor til en lille dreng den 14. januar, er nygift og har sammen med sin italienske mand, Luca Di Mambro, opbygget den succesfulde Restaurant »Nostro Gundestrup«, hvor kunderne siden 2018 er valfartet til for at smage italiensk take-away-retter skabt efter et ønske om, kun at lave mad med friske og autentiske råvarer. Ægteparret har på rekordtid også skabt et netværk af gode venner i lokalområdet, og kunne få uger efter åbningen i 2018 tælle 300 gæster til deres første pizzaparty.

- Hvis jeg havde læst om den her tragedie i en bog, ville jeg sige, at nu var det for meget, siger Chloe Allan.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her