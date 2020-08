Vidner søges til hensynsløs i Odsherred

Tirsdag klokken 12.35 fik politiet anmeldelse om, at uenighed i trafikken var endt med en forsætlig påkørsel af en bil, og at parterne nu var kørt fra Høve Stræde ved ishuset i Høve mod Fårevejle.

Politiet satte kursen til stedet, og fik standset kassebilen i Jyderup. Føreren viste sig at være en 44-årig mand fra Fårevejle, som havde en anden opfattelse af situationen. Han nægtede at have kørt mod den 52-årige, men havde selv følt sig truet af modparten. Han var kortvarigt anholdt og politiet testede ham med narkometeret, som gav negativt resultat.

Bilen blev ransaget, hvor en tilkaldt narkohund fandt 6 hashjoints, som den 44-årige blev sigtet for at besidde. Ingen af de implicerede havde skader, og der var kun mindre skader på bilerne. Sagen blev herefter juridisk vurderet, og der blev ikke fundet grundlag for at tilbageholde den 44-årige, som derfor blev løsladt.