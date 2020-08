Ud- og indgangene var markeret og gæster blev opfordret til at holde afstand. Foto: Jens Wollesen

Video og fotos: Starreklinte kom på landkortet

Arrangørernes håb er, at de to markedsdage kan være med til, at sætte den lille landsby på landkortet. I år var der tydeligvis mange, som havde tastet Teglværksvej i Starreklinte ind på GPS'en.