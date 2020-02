Video og billeder: Lyset bryder natten

Trængslen i Algade var som på en sommerdag, og til trods for, at gadebelysningen var slukket, fandt de mange deltagere i MODLYS lysfestival rundt til de mange arrangementer via de tusindvis af syltetøjsglas med lys i.

»The Turbo TEchno Turbine Experience«, som DJ Rene Kim stod for var en totaloplevelse af lyd, røg og musik HØJ musik, der fik skræmt flere af de ændre generation væk igen. Og det til trods for at Rene Kim kunne byde på den varme, der bestemt var for lidt af i gaderne lørdag aften.