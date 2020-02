Artiklen: Video og billeder: Lys i mørket - fakkeltog for at mindes trafikdræbt kvinde

Video og billeder: Lys i mørket - fakkeltog for at mindes trafikdræbt kvinde

En uge efter trafikulykken på Rødhøj i Asnæs, hvor en 28-årig lokal kvinde mistede livet og hendes mand og lille søn blev kvæstet i et frontalt sammenstød med en modkørende bilist, der overhalede op ad bakke, trodsede godt 150 mennesker kulde og stærk blæst og gik i fakkeltog fra Asnæs Centret ad Rødhøj.

De mange mennesker, unge, ældre, børnefamilier med barnevogne, udtrykte med den stille, stærke manifestation - en fredelig, langsommelig lyskaravane på Rødhøj - deres medfølelse og protesterede samtidig imod den alt for hasarderede kørsel på vejen.

Præcis på ulykkens klokkeslet - kort før kl. 19 - var deltagerne samlet i en halvcirkel ved ulykkesstedet, omkring det sted i vejsiden hvor der i forvejen var lagt blomster og anbragt et lille trækors for at mindes den trafikdræbte, unge kvinde.