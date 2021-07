Video indspillet et rædselsfuldt sted

Der var alt andet end hjemlig hygge og god stemning, da et filmhold denne weekend havde indtaget et loft i et af husene på det gamle psykiatrihospital i Annebergparken, for at indspille en musikvideo. Det var den lokale musiker Anna Karina Berg med bopæl i Rørvig, som havde valgt de særlige omgivelser som en passende kulisse for den video til hendes kommende sang, Trying to bring me down. Sangen handler om forbundetheden mellem mennesker og hvad hun selv beskriver som »bundetheden til forskellige ting i livet såsom afhængighed, forhold, relationer, alkohol, dysfunktionelle familieforhold og følelsesmøntre. Noget som mange mennesker stifter bekendtskab på et tidspunkt i deres liv«. Den 4 minutter lange video forventes at være klar til udgivelse i september.