Video: Sussi & Leo vandt over sommervarmen

Man kan vælge at elske eller hade de glade musikere. En og anden musikanmelder ville nok have fået Leos vokal eller Sussis guitarsoloer galt i halsen. Men på parkeringspladsen ved Asnæs Centret stod der et pænt stykke over 100 mennesker, som havde trodset sommervarmen og muligheden for at blive hjemme i skyggen - og med stor begejstring sang og dansede med til de klassiske rock- og popnumre, som Sussi og Leo med årene har gjort til næsten deres egne - på både dansk og udenlandsk.