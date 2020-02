Se billedserie Der blev trykket mange hænder skabt mange nye netværk, da Poul Johansen Maskiner kunne fejre sin 60 års fødseldag. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Video: Kendt 60-årig fejret med moderne teknologi

Odsherred - 28. februar 2020 kl. 15:15 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Odsherred Kommunes Borgmester Thomas Adelskovs (S) ben ekser, og selvom han står nogenlunde sikkert på et gaffatapet bræt på gulvet i en af fabrikshallerne hos Fårevejle virksomheden Poul Johansen Maskiner, PJM, så er kropssproget alt andet end komfortabelt.

Han er formummet bag et par solide virtuel Reality briller er han fredag formiddag på øverste etage i et gigantisk højhus, hvor han forsøger at balancere flere hundrede meter over en hårdtslående asfalt, men kun han selv kan se det.

Virkeligheden forandres lynsnart bag brillerne, og selvom det i dag er spøg, så er der tale om en af PJMs nyeste forretningsområder, hvor de avancerede VR-briller kan bruges af PJMs teknikere til at servicere kunderne kloden rundt.

Vruum, et lille lysglimt følger en småbrummende lyd, og en maskinel arm »suger« rødfarvede plastdimser, der sættes på en legoplade. På skærmen foran den behændige tekniker toner et klart billede af et dannebrogsflag i lego. Det samme »syn« der dirigerer den kvikke maskine. PJM er garant for kvalitetsmaskiner, og fredag blev en del af firmaets nyeste teknologi vist frem.

Maskinerne er ikke til at slide op, lyder det til småirritation for salgsafdelingen, men at måle på de langt over 100 gæster, der besøgte PJMs 9000 m2 store fabriksbygning for at fejre 60-årsdagen, så er virksomheden populær meget langt ud over herredets grænser.

CEO Benny Smith slog i sin velkomsttale fast, at PJM efter et par hårde år, er tilbage med en tårnhøj omsætning, og et ønske om at være med i fronten af teknologiske virksomheder, og derfor har PJMs ingeniører også fået et nyt »legetøj,« en 3D printer. Indtil videre kun til plast, men den er også til »fusk,« for kun sådan skabes nye ideer, slog han fast.