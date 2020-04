Halinspektør Preben Nielsen fortæller, hvad det betyder for svømmehallerne i Odsherred, da de måtte lukke ned under corona-krisen.

Video: Hvad foregår der i svømmehallerne under corona-krisen ?

I løbet af de næste uger vil forskellige kunstnere og kulturinstitutioner som bibliotekerne i Odsherred Kommune og Odsherred Teater samt museer give et unikt indblik i deres univers i form af kulturanbefalinger, små teaterstykker eller et besøg hos arbejdende kunstnere.Det bliver unikke indblik i den kunst- og kulturverden, som Odsherred er så rig på, men som i øjeblikket lider under corona-krisen.

I denne video gives der et status fra de svømmehallerne i henholdsvis Vig, Asnæs og Nykøbing Sjælland over, hvordan den sidste måned er gået og hvad corona-krisen betyder for svømmehallerne nu og for fremtiden.