Video: Hundeejere demonstrerer

Tirsdag kl. 18 fyldtes parkeringspladsen på rådhuset i Højby langsomt op af hunde og deres tobenede ejere. Man ville med en demonstration markere sin støtte til Stine Zachariassen, som har en hundepension på Lammefjorden, men som også er i fare for at miste den, hvis byrådet senere tirsdag aften vedtager at trække en tidligere dispensation tilbage om afstandskravene til nærmeste nabo.

- Hundene har det fantastisk hos Stine. Vi får et stort problem, hvis hundepensionen må lukke, for der er et stort behov for at få passe hunde i området. Det er også ærgerligt, at det skal gå ud over en erhvervskvinde, dem har vi ikke så mange af, sagde Helle Høst.