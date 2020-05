To biler blev tappet for strøm til drive-in koncerten med Nice Guys på grund af brug af horn og lygter som bifald.

Video: Horn og lygter i sving til drive-in: Biler tappet for strøm

Efter søndagens drive-in koncert med Nice Guys på Den Rytmiske Højskoles koncertplads ved Vig, hvor koncert-kørerne brugte horn og lygter til at signalere deres Beatles-begejstring, måtte to biler have start-hjælp.