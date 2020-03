Årsberetningen blev traditionen tro sunget af de fremmødte. Versene, der ophandlede Fritidsborgers muntre aktiviteter i det lokale fritids- og kulturliv, rullede over lærredet, så alle kunne synge med. Foto: Jens Wollesen

Video: Formands-beretning sunget af de fremmødte på årsmøde

- Det er dejligt at se, at så mange er mødt op, trods de svære tider, vi er midt i. Heldigvis er vi ikke oppe på de 1000 fremmødte - så havde vi været nødt til at aflyse, sagde formand Allan Haslund med smil på læben til de 83 fritidsborgere i salen.