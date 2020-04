Video: Dragsholm Revuen: Sådan udnytter Rikke coronatiden bedst muligt

Dagbladet Nordvestnyt og sn.dk har indgået et samarbejde med kunst- og kulturlivet i Odsherred kommune.

I løbet af de næste uger vil forskellige kunstnere og kulturinstitutioner som bibliotekerne i Odsherred Kommune og Odsherred Teater samt museer give et unikt indblik i deres univers i form af kulturanbefalinger, små teaterstykker eller et besøg hos arbejdende kunstnere.Det bliver unikke indblik i den kunst- og kulturverden, som Odsherred er så rig på, men som i øjeblikket lider under corona-krisen.

I denne her korte, men meget humoristiske, fortælling med titlen "Drikke med Rikke - Corona-speciel" viser Dragsholm Revuen, hvordan Rikke klarer Coronatiden, ledsaget af en god veninde, flere flasker alkohol, den obligatoriske håndsprit samt blød baggrundsmusik.