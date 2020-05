Artiklen: Video: Billedhugger Peter Hesk reflekterer over den seneste tid under coronaen

Under corona-krisen vil forskellige kunstnere og kulturinstitutioner som bibliotekerne i Odsherred Kommune og Odsherred Teater samt museer give et unikt indblik i deres univers i form af kulturanbefalinger, små teaterstykker eller et besøg hos arbejdende kunstnere.

Det bliver unikke indblik i den kunst- og kulturverden, som Odsherred er så rig på, men som i øjeblikket lider under corona-krisen.