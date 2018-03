Se billedserie Viceforstander Rasmus Grosell ved talentpris-overrækkelsen på Den Rytmiske Højskole i 2015. Foto: Mik

Send til din ven. X Artiklen: Viceforstander siger farvel til højskole Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Viceforstander siger farvel til højskole

Odsherred - 22. marts 2018 kl. 17:04 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rasmus Grosell, der har været viceforstander på Den Rytmiske Højskole ved Vig de sidste fire år, har sagt sin stilling op og stopper til august.

- Jeg holder afsindigt meget af mit arbejde på højskolen, men jeg kan bare mærke, at jeg har lyst til at prøve noget andet nu. Jeg har været ansat på højskolen siden 2006, først som trommelærer, og nu er det tid til at rykke videre, siger Rasmus Grosell, der sidste år tog en master i konfliktmægling.

Han er også trommeslager, erhvervs-coach og har læst filosofi og psykologi på universitetet. For nylig har han fået sine første opgaver som konfliktmægler i Konfliktrådet i Nordsjællands-området.

- Lige nu ved jeg faktisk ikke, hvad jeg skal lave efter den 1. august. Men jeg håber, at jeg kommer til at arbejde mere med at hjælpe mennesker med at håndtere konflikter, siger Rasmus Grosell.

På Den Rytmiske Højskole har Rasmus Grosell været med til at sætte aftryk på det nye værdigrundlag - med bæredygtighed i fokus - vedtaget på generalforsamlingen i 2016.

- Bæredygtighed er ikke kun sundhed og økologi og klodens fremtid. Det er også at indtænke bæredygtighed i den måde, vi omgås hinanden som mennesker, når vi spiller i bands, når vi debatterer, i alle gøremål. Det er o.k. at spille solo, og man må gerne give udtryk for holdninger og følelser, men man skal give plads til, at andre også kan udtrykke sig, lød det fra Rasmus Grosell i forbindelse med det nye værdigrundlag.

Højskolen skal nu i gang med en ansøgningsrunde for at finde en ny viceforstander.