Veteraner i fuld vigør

Odsherred - 17. april 2018 kl. 20:40 Af Niels Sørensen

- Nu skal jeg hakke den i kassen!

Kuglen ryger dog fire-fem meter forbi målet, og det runger dybt i luften af latter.

Fodboldveteranerne i Odden Gymnatik- og Idrætsforening er tirsdag den 10. april i fuld vigør på anlægget ved hallen i Havnebyen. Det er anden gang i år, spillerne træner. De er igen med i Odsherredturneringen for syvmands veteranhold i 50+ puljen - sammen med Asnæs, Tuse, Nykøbing, Holbæk og Gislinge - efter at have sprunget vinterdelen over.

- Vi er efterhånden kun 10 en halv mand, så vi blev enige om, vi var nødt til at restituere, så vi kunne være klar til sommerturneringen. De skader, man får, altså, i den her alder de varer de jo uger, hvor de før hen var ovre på et par dage, siger spiller og holdleder Jesper Bjørnsen og ler hovedrystende, inden han fortsætter:

- Men halvdelen af holdet har faktisk trænet med ved fodboldfitness i Højby hver søndag her i vinter, så helt skidt står det nu heller ikke til.

De 10 en halv mand kommer i øvrigt af, der er en, der kun kan spille hver anden uge. Til dagens træning er der mødt otte spillere op.

- Det kunne være rart med flere spillere at tage af, for det er en smal trup, konstaterer Jesper Bjørnsen.

Spillerne er også ved at være så gamle, at man nok burde spille 55+, men det ville betyde, at holdets yngste kræfter ikke måtte være med, og så har man ikke længere noget hold.

En af de yngste veteraner er klubmanden Johnny Andersen.

- Jeg har både været spiller og ungdoms- og seniortræner her. Jeg spillede min sidste serie 4-kamp for fem år siden, siger den 52-årige Johnny Andersen, som stadig bevæger sig ubesværet rundt på banen og tydeligt ville blive svær at undvære.

Vigtig halvleg

Tirsdag den 17. april sæsonåbner Odden mod veteranerne fra Nykøbing IF. Odboernes fodboldglæde fejler ikke noget, men om det alene rækker til point, lader spillerne til at tvivle på.

- Lige meget hvad, så skal tredje halvleg nok blive god, for den holder vi altid sammen med Nykøbing, når vi mødes. Når vi spiller ude, giver de mad og drikke, og når vi spiller her, giver vi. Tredje halvleg er i det hele taget en meget vigtig halvleg, siger Jesper Bjørnsen.