Vestjysk trubadur giver koncert: Odsherred er smukt - men lidt pusse-nusse

Mikael K har siden debuten i 2002 udgivet seks anmelderroste, dansksprogede albums med krøllede, fortællende sangtekster, der kildrer i øret, og han er på vej med et nyt album, der er indspillet i studiet men forsinket i finpudsningen på grund af corona-tiden og derfor først forventes udgivet i 2021.

- Nu er alle DR's radio-kanaler jo efterhånden blevet ungdomsradio, selvom ingen unge gider høre høre radio mere; men før tiderne skiftede, for nogle år siden, da der stadig blev spillet voksenmusik på P4, havde jeg et par numre, der blev spillet ret meget - »Luftkaptajn« og »Jim & Louise«, siger Mikael K på lunt nordjysk.

- Jeg glæder mig til at skulle til Odsherred. Det er sådan et smukt område. Jeg har kørt igennem Odsherred, når jeg har været med færgen. Jeg kan godt forstå, folk køber sommerhus i Odsherred.

- Jeg har også boet i København, på Vesterbro, hvor jeg skrev sange om livet i storbyen; så flyttede jeg herud, til Vesterhavet, og begyndte at skrive sange om at bo på landet.

- Jeg lavede albummet »Sange fra Nord« med portrætter af folk i Nordjylland. Men jeg skal jo ikke lave portrætter resten af mit liv. Mine albums har altid været konceptuelle, og nu skal jeg til at skrive sange om en mand på min alder og hans glæder og sorger i livet, fortæller 56-årige Mikael K.

Til koncerten i Aksen vil publikum komme til at høre et bredt udvalg af sange fra de seks Mikael K-albums med bandet Klondyke og helt nye sange.

Ud over trubaduren »himself« - på guitar, banjo, mundharpe, røverhistorier og sang - består Klondyke af Anton Johannes Hejl på kontrabas og theremin, Thomas Palle Madsen på trommer og percussion, og Liv Vester Larsen på violin.

Baggrunden for navnet Klondyke forklarer Mikael K sådan:

- Jeg har altid været inspireret af ting, der er lidt skramlede og ikke så fine i kanten. Gamle skure, der ligger omme bag de pæne bebyggelser. Og Klondike er også et sted i Canada, hvor guldjægerne tog op i gamle dage og gravede guld.

- Det var jo i Klondike, at Joakim von And fandt sin første klump guld og grundlagde sin formue, som blev til den store pengetank, fortæller Mikael K, der snart er varmet godt op til at fortælle guldgraver-historier imellem numrene i Aksen i Asnæs.