Verdensmål-skulpturer vil sætte område på det internationale landkort

- Skulptur-stien vil kunne sætte vores område på det internationale landkort. Det er noget, som folk vil komme rejsende for at se, vurderer Gitte Klausen fra Anneberg Kulturpark.

Hun mener, at skulptur-projektet vil blive en attraktion, der vil være med til at underbygge planerne om at gøre Nykøbing Sjælland og omegn til et kraftcenter for turisme.