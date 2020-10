Bommen, der skal sikre, at folk betaler for at parkere på Dragsholm Slots parkeringsplads er allerede sat op, men er man gæst på slottet, skal der ikke betales. Foto: Thomas Kjelfred

Verdenskendt slot sætter bom op

Der er nemlig sat en bom op, og så skal der betales, hvis man blot ønsker at gå en tur i slottets park eller skov, og for slotsejer Mads Bøttger er grunden et simpelt regnestykke.

- Vi har i mange år haft rigtig mange besøgende til park og skov, og vi har de senere år oplevet en betydelig vækst i antallet af besøgende, og det er vi naturligvis glade for. Det er herligt, at der er interesse for at opleve vores fælles kulturarv, og vi lægger meget arbejde i at være åbne og tilgængelige. Ligeledes lægger vi meget arbejde i at vedligeholde og udvikle slottet, parken og skoven som kulturarv og som oplevelse, siger Mads Bøttger og fortsætter:

- Vi har blandt andet reetableret gamle stisystemer i skoven og har sat skilte op, som fortæller om træer, haver og bygninger og har tilført betydelige midler til pasningen af skoven og parken. I denne tid er det dog særligt påkrævet, at vi ser nøje på vores udgifter og indtægter, og derfor beslutter vi nu at give de gæster, som alene besøger parken og skoven, mulighed for at bidrage til vedligeholdet og udviklingen af disse ved at indføre betalingsparkering.

- Gæster som besøger slottets restauranter, hotel, er til selskab eller møder hos os bidrager allerede til vedligehold og udvikling og parkerer derfor uden beregning. Mine kolleger og jeg har over de senere år mødt mange gæster ved rhododendronen eller i parken, som har været overraskede over, at det er gratis at besøge parken og skoven. Det glæder os at møde forståelse for, at vi som privat virksomhed uden offentlige tilskud skal kunne drive en sund forretning for at vedligeholde kulturarven, og vi håber, at møde samme forståelse bredt, siger han.